Serie a femminile Derby d’Italia le nerazzurre sognano il colpo

Vola sempre più in alto l’Inter di Gianpiero Piovani, che nella quindicesima giornata di campionato si è aggiudicata illombardo con il Como Women grazie ad un gol, il terzo in tre gare, di Polli a venti minuti dal termine. Le(sesta vittoria nelle ultime sette gare), consolidano il terzo posto e si portano a meno quattro punti dalla Juventus prima in classifica, che ha subìto il primo ko stagionale inA contro la Roma. Venerdì, ore 18.30, a Torino andrà in scena unad altissima quota. La Roma invece sarà la prossima avversaria (sabato alle 15 a Milano) del Milan. La rossonere nell’ultimo weekend sono incappate in un mezzo passo falso in casa della Sampdoria. Sotto di due gol fino all’85’, le ragazze di Suzanne Bakker sono riuscite a strappare un punto in rimonta grazie alle reti di Karczewska e Piga.