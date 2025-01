Ilfattoquotidiano.it - Sempre più ragazzi giovani hanno i capelli bianchi: ecco il motivo, spiegato dagli esperti

Nei giorni scorsi, il fenomeno ha attratto l’attenzione di giornali come New York Post e Newsweek. Si susseguono infatti su TikTok i video di Millennial, ma anche di Zoomer – perfino qualche diciannovenne – che scoprono le prime ciocche canute. “Chi accoglie con me igrigi?”, chiede una ragazza. Un’altra dichiara sconsolata, in un video da 44.600 visualizzazioni: “Non ancora trentenne e già con tutta la testa grigia”. E le risposte non tardano ad arrivare. In un recente video virale che ha totalizzato quasi 8 milioni di view, la coach nutrizionale americana Catarina Orr-Evans punta il dito contro uno squilibrio di minerali. Della stessa opinione la dermatologa Viktoryia Kazlouskaya, che spiega a Newsweek. “Non è una sorpresa: rame, zinco e ferroun ruolo nell’attività della tirosinasi, un enzima essenziale per la sintesi del pigmento”.