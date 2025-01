Sport.quotidiano.net - "Sella, il tuo volto migliore. E che impatto Graziani"

"La partita più bella della nostra stagione". Ne è certo il gm Nicolai. C’è anche il suo guizzo e il suo zampino negli ultimi sigilli della Benedetto, prima corsara a Piacenza in settimana e poi vittoriosa alla Baltur Arena contro una Verona che arrivava a Cento lanciatissima verso il quinto posto. Ma laha retto l’urto con la Scaligera alla grande, resistendo ai colpi nel primo quarto, giocandosela alla pari nei tempi centrali e volando via, sul più bello, sospinta dalla sua gente. Era da un po’ che i centesi non vivevano una serata così. Davis è tornato a fare il Davis (23 punti e 7 rimbalzi), spalleggiato dal duo Nobile-Berdini e affiancato dal chirurgico: l’ultimo arrivato, ma che sembra essere qui da una vita. Otto punti contro l’Assigeco con 4 rimbalzi, un assist e un recupero, 12 domenica, con 4 bombe su 5 tentativi, e tanta, tantissima sostanza.