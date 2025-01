Lanazione.it - Sds, il Comune di Pisa presenterà ricorso al Capo dello Stato

Ildiha annunciato cheal Presidente della Repubblica contro la decisione della Società della Salute (Sds) di respingere l’istanza di annullamento della delibera del consorzio, che prevede un aumento della quota capitaria dei comuni fino a 3 euro per il solo anno 2024, necessario a ripianare un debito di 1,6 milioni di euro accumulato dal consorzio. L’annuncio èdato ieri dall’assessora alle politiche sociosanitarie, Giovanna Bonanno, durante il question time richiesto dal consigliere comunale di Diritti in, Ciccio Auletta. "Le motivazioni di illegittimità della delibera – ha spiegato Bonanno in aula – sono ritenute fondate. Tenuto conto che la delibera, come già evidenziato, contrasta con le normestatuto del consorzio e della normativa regionale è nel nostro interesse procedere al deposito delal Presidente della Repubblica e alla richiesta di sospensione dell’efficacia della delibera stessa".