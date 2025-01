Scuola | proiezioni e laboratori di cinema in classe con docenti e professionisti del settore

Leggi su Ildenaro.it

Oltre 50 scuole coinvolte in 10 regioni italiane, con l’obiettivo di trasformare studenti e studentesse da semplici spettatori a veri promotori culturali, grazie adiincondel. Sono questi i protagonisti di “NuovoCoraggioso – Sognare il presente”, la nuova edizione del progetto nazionale presentato da ZaLab, un’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionalee Immagini per la, promosso da ministero della Cultura e ministero dell’Istruzione e del Merito. Al via da oggi le prime attività di formazione cone alunni dalle scuole primarie alle secondarie di secondo grado, che continueranno poi con incontri ein, fino al periodo finale di maggio e giugno, quando saranno organizzati eventi speciali per presentare al pubblico i film scelti e i lavori realizzati, nei diversi territori coinvolti in Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Sicilia, Calabria, Puglia, Umbria e Friuli Venezia Giulia.