It.newsner.com - Scott Eastwood condivide aggiornamento commovente sul padre

Clint, il leggendario attore e regista 94enne, ha affrontato uno strazio inimmaginabile negli ultimi sei mesi.Ora, suo figliosi sta aprendo su come suosta affrontando la vita dopo la tragedia e le sue parole confermano ciò che molti fan sospettavano da tempo.Il giorno in cui tutto è cambiatoIl 18 luglio 2024, Clintha detto addio alla sua amata compagna, Christina Sandera.La coppia è stata insieme per quasi un decennio,ndo momenti di tranquillità lontano dai riflettori e calcando i tappeti rossi delle più importanti prime di Clint.Christina è deceduta a soli 61 anni a causa di un’aritmia cardiaca, con una malattia aterosclerotica delle arterie coronarie indicata come fattore scatenante.In una dichiarazione dell’epoca, Clint ha condiviso il suo dolore: “Christina era una donna adorabile e premurosa e mi mancherà molto”.