Sciopero treni 25-26 gennaio le corse garantite da Trenitalia e Italo Nessuna fascia oraria tutelata

Roma, 212025 – Brutte notizie per chi ha programmato spostamenti per il fine settimana. Un nuovodeiè in arrivo, con possibili disagi per chi viaggia nel weekend. Dalle 21 di sabato 25fino alle 20:59 di domenica 26 è stato proclamato infatti un nuovodi 24 ore che coinvolgerà i servizi ditalia,e Trenord. E poiché domenica è un giorno festivo, non sono previste fasce di garanzia. Ecco le motivazioni e le modalità della protesta. Le motivazioni Igarantiti Trentalia eTrenord I rimborsi: come rinunciare al viaggio Le motivazioni Le principali motivazioni delloriguardano “il miglioramento delle condizioni di lavoro e della retribuzione”. La protesta, si legge in una nota, arriva “a un anno dal nefasto accordo del 102024 nel settore manutenzione delle infrastrutture – ha spiegato Usb (Unione sindacati di base) –.