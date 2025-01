Sbircialanotizia.it - Scarcerato Almasri, il libico arrestato a Torino per crimini di guerra

Leggi su Sbircialanotizia.it

Non convalidato per un errore di procedura il mandato di cattura emesso dalla Corte penale internazionale.vola in Libia E' statoNjeem Osama Elmasry, il capo della polizia giudiziaria libica, noto comedomenica su mandato di cattura spiccato dalla Corte penale internazionale dell’Aja e al momento in carcere a. Su .L'articolo, ilperdiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.