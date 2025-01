Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025, le pagelle al primo ascolto: Achille Lauro-Olly, una poltrona per due. Bene Elodie e Giorgia. Ma quanti flop...

Eccoci qui come ogni anno con lealdei 30 brani in gara a(11-15 febbraio). Come ogni anno ci teniamo moltissimo a sbagliare tutte le previsioni. A voi. Francesco Gabbani Viva la vita Gabbanone a differenza degli altri pensa che la vita non sia così uno schifo e te lo dice proprio: “Viva la vita!”. Funziona come (quasi) tutte le cose di Gabbani, ma non strabilia. “Insieme due paralisi fanno un movimento”. La versione del neurologo di “- X - = +”. Voto 6 Clara Febbre Clara fa un po' l'acidella e pretende che il suo manzo le dica “ti amo”, ma solo se la passione lo porta a percepire una febbre equina. Rime elementari, testo elementare, pezzo che arriva. “I tuoi occhi blu Klein”. Consultare Pantone. Voto 5.5 Willie Peyote Grazie ma no grazie Il mondo cambia in fretta e quasi mai come vorremmo.