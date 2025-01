Lanazione.it - San Giuliano investe sul verde pubblico: 150 nuovi alberi nel Parco della Pace

SanTerme (PI), 21 gennaio 2025 – Proseguono le operazioni di nuove piantumazioni nel territorio comunale di SanTerme, con il via del progetto di riqualificazione delnel‘Tiziano Terzani’ di Pontasserchio. L'intervento prevede la messa a dimora di oltre 150nelle aree est e sud-est del, a seguito dei necessari interventi di messa in sicurezza già effettuati nei mesi scorsi. "Questo progetto rappresenta un importante passo avanti nella gestione sostenibile del nostro patrimonio arboreo, è intenzione dell’amministrazione comunale valorizzare le aree verdi comunali, piantandocon indubbi molteplici effetti benefici per il territorio che vanno dall'assorbimentoCO2 e alla purificazione dell’aria, oltre all'ombreggiatura e alla bellezza, aspetti che acquisiscono ancora più forza in una fase di crisi climatica con eventi meteorologici sempre più violenti - afferma l'assessore all'ambiente Filippo Pancrazzi -.