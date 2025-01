Salvini | preoccupa escalation contro Fs

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.45 "Un'nte" di episodiil Gruppo Fs,che"non abbiamo mai voluto evidenziare in attesa di raccogliere informazioni più precise". Così il ministro dei Trasportinell' informativa alla Camera sulla situazione della rete ferroviaria nazionale. Poi osserva: incendi "dolosi" e guasti "dopo le pubbliche denunce e gli esposti non si sono più verificati"."Faremo di tutto per garantire trasporti sempre più efficienti e sicuri". E sostegno a Fs e forze dell'ordine che "non meritano le troppe polemiche e insinuazioni".