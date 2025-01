Lettera43.it - Rossi sempre più nei guai in Rai, il ritorno di Melandri e altre pillole

Per Giampaolola Rai sta diventando «un grossoo», raccontano i suoi fedelissimi. Nelle cerimonie vienepremiato il direttore generale Roberto Sergio (anche nella giornata di martedì 21 gennaio, a piazza Venezia, all’eterno democristiano viene assegnato il premio internazionale Buone Pratiche, nello spazio Europa intitolato a David Sassoli), mai l’amministratore delegato, e l’uscita di Gian Paolo Tagliavia da Rai Pubblicità ha creato tanti problemi. Intanto il 27 gennaio è già sold out la serata con Angelo Mellone al teatro Sala Umberto di Roma, dove il mega dirigente Rai sarà protagonista insieme ad Andrea Delogu con Prima che ti svegli, un «adattamento teatrale dell’ultimo romanzo poetico di Angelo Mellone».Roberto Sergio e Giampaolo(foto Imagoeconomica).Chi si rivede al Maxxi, Giovannacon CoimaEra stata assente per molto tempo, sperava nella sconfitta di Trump, e così ora si rivede in Italia: Giovanna, nata a New York, nella mattinata di martedì era negli studi di La7, da David Parenzo.