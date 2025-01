Pronosticipremium.com - Roma, si sblocca Ryan al Lens: Gollini in serata in città, i dettagli

Si èto il calciomercato della. Dopo aver definito gli ultimicon l’Ajax per l’acquisto di Devyne Rensch, atteso oggi in Italia, il club giallorosso è pronto a definire una nuova doppia operazione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Claudio Ranieri è pronto ad accogliere Pierluigicome secondo portiere, mentre l’australiano Mathewè in procinto di trasferirsi al. Sono state risolte le questioni che avevano rallentato l’affare nelle scorse ore. https://twitter.com/DiMarzio/status/1881609624044101778Fatta peral, iNella giornata di ieri,è volato a Parigi per firmare con il, che ha individuato in lui il sostituto di Samba, passato al Rennes. Dopo aver sostenuto la prima parte delle visite mediche, però, il club francese ha preferito eseguire ulteriori esami per avere maggiori certezze sulle sue condizioni.