Roma Ryan saluta e va al Lens | UFFICIALE la cessione

Nuovain casa, che dopo averto Enzo Le Fee, partito in direzione Sunderland, ha ufficializzato anche l’addio di Mathew. La fumata bianca dell’operazione era ormai nell’aria e si attendeva solamente la nota del club, che è puntualmente arrivata. L’estremo difensore australianodunque la Capitale dopo essere arrivato solo pochi mesi fa nel corso del mercato estivo. Il classe ’92 comincerà un nuovo capitolo della propria carriera al, trasferendosi a titolo definitivo per 800mila euro.Il comunicato dellaAttraverso un comunicatosul proprio sito, laha reso nota ladi: “L’AScomunica di aver trovato l’accordo con ilper laa titolo definitivo di Mathew. Arrivato nella Capitale nel 2024, il portiere australiano ha debuttato in giallorosso nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria.