Pronosticipremium.com - Roma, l’Empoli insiste per Shomurodov: escluso l’arrivo di Beto

Laprosegue il suo lavoro sul calciomercato invernale. Dopo aver chiuso gli acquisti di Devyne Rensch dall’Ajax e Pierluigi Gollini dall’Atalanta – entrambi attesi oggi nella Capitale per visite mediche e firma – il club giallorosso è già al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa. Tra le priorità figura la ricerca di un vice Dovbyk, ruolo attualmente ricoperto da Eldor, sempre più vicino a lasciare Trigoria.versoLa cessione di Eldorsi avvicina. Il centravanti uzbeko è da tempo in uscita esembra essere la destinazione più probabile. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club toscano ha intensificato i contatti con la, registrando significativi passi avanti nelle ultime ore.L’obiettivo delè consegnare al tecnico D’Aversa un attaccante esperto da affiancare a Colombo.