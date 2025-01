Lapresse.it - Roma, due sorelle anziane trovate morte in casa nel quartiere Prati

Duedi 93 e 87 anni, di nome Angela e Amelia Gammieri, sono stateinin via dei Dardanelli nel. I due corpi erano in avanzato stato di decomposizione. La macabra scoperta è stata fatta questa mattina dall’amministratore del condominio che ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per l’apertura della porta. Il medico legale non ha escluso lanaturale. Sui cadaveri è stata disposta l’autopsia.