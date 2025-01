Ilfattoquotidiano.it - Riprese lo stupro di gruppo a Palermo, chiesta la condanna anche per revenge porn di uno degli imputati

Aveva girato i video delloal Foro Italico die poi li aveva inviati ad alcuni amici. Per questo la pm Monica Guzzardi, della procura di, ha chiesto per Angelo Flores unaa 2 anni e 4 mesi per, ovvero diffusione di immagini e video sessualmente espliciti senza consenso, reato per cui è prevista una pena da 1 a 6 anni (in questo caso è però previsto uno sconto di un terzo perché il ragazzo ha scelto l’abbreviato). Flores è uno dei sette ragazziti in primo grado, lo scorso 9 novembre, con l’accusa didi, per lui laè stata di 7 anni di reclusione.Poco dopo, il 18 dicembre, il ragazzo, all’epoca dei fatti 21enne, è stato rinviato a giudizio per la divulgazione dei video. Durante l’udienza di oggi, martedì 21 gennaio, davanti alla gup Stefania Brambille, Flores ha reso dichiarazioni spontanee chiedendo scusa per avere diffuso i video.