Ilrestodelcarlino.it - Riparte la stagione di Erf . Trio Smetana allo Stignani

Primo concerto del nuovo anno per la nonadi ERF#Musica. Domenica 26 gennaio alle 21 sul palco del teatro comunale salirà il noto ensemble da camera ceco(Jitka Cechová al pianoforte, Markéta Janoušková al violino e Jan Pálenícek al violoncello) conosciuto per la sua eccellenza nell’interpretazione del repertorio classico e romantico, con un programma che è un vero e proprio tributo alla cultura musicale della Repubblica Ceca, spesso ancora poco conosciuta, e che segue l’Anno della musica Ceca 2024, appena festeggiato nell’ultima edizione estiva di Emilia Romagna Festival, una sorta di giubileo che si ripete ogni dieci anni per celebrare i fasti musicali di questo Paese. Ilche prende il nome proprio dal compositore più rappresentativo della Repubblica Ceca, Bedrich, uno dei più grandi esponenti della musica romantica, eseguirà un originale repertorio che include un brano dello stesso, ilper pianoforte in sol minore op.