Riparte la rassegna, otto appuntamenti per il teatro dialettale

Varato il programma Commedie Nostre promossa dall’associazione Lido degli Aranci di Grottammare. Sono 8 glidal sapore di Marcherisate, spaziando nelle Province di Ascoli e Fermo. Confermata la collaborazione con la Fi.Ta Regione Marche e con il concorso Dialetti marchigiani a confronto, insieme alla X edizione del Premio del Grottammare Mask. Si parte con il grande ritorno sul palco della compagniaGli Indimenticabili di Amandola che porterà in scena sabato 25 gennaio alle 21.15 aldelle Energie, la commedia brillante in dialetto Sai che se dice jo lu varre?, per continuare poi via via, con le Compagnie A.T.A. Rididi Venarotta il 1 febbraio, il Nuovo Settemmezzo di Ripatransone il 23 febbraio (unica data pomeridiana alle 18.00 di domenica), La Nuov" di Belmonte Piceno il 1° marzo, il Nuovo Sipario Aperto di Spinetoli il 15 marzo, L’Inzoliti di Casette d’Ete il 29 marzo, I Nosocomici di Grottammare il 5 aprile e Gente Nostra di Ascoli, vincitori in carica del premio Grottammare Mask che chiuderanno lail 26 aprile prossimo.