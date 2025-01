Riaprono appartamenti reali Palazzo Pitti a Firenze | nelle sale di Medici Lorena e Savoia

Leggi su Corrieretoscano.it

diTornano accessibili al pubblico dal 21 gennaio, dopo cinque anni di chiusura, i fastosi ambienti degli. 14al primo piano della reggiaquali, per trecento anni, hanno vissuto i signori di tre diverse dinastie di regnanti:. Tra i primi residenti di quest’ala delvi fu, illustrano Gallerie degli Uffizi, direttore Simone Verde, nella seconda metà del Seicento, il Gran Principe Ferdinando de’, figlio del Granduca Cosimo III. In seguito, allo scadere del Settecento e per la prima metà dell’Ottocento, la suite divenne rinnovata e trasformata dai Granduchi di. L’ultimo residente, Vittorio Emanuele III di, lasciò ilallo Stato, insieme al retrostante Giardino di Boboli, nel 1919.