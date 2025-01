Lanazione.it - Restyling per il cimitero di Porcari. Un ampliamento da 420mila euro

Si amplia il‘nuovo’ di via Sbarra a, con un progetto dall’architetto Sergio Martinelli e lo stanziamento di oltreper il primo lotto, che serviranno a realizzare oltre 81 nuovi nuovi loculi. Il progetto, nelle intenzioni degli amministratori, è sospeso tra modernità e rispetto del paesaggio, rappresenta la continuazione ideale dell’opera originale degli anni Ottanta firmata dall’architetto Pietro Carlo Pellegrini. "Abbiamo voluto mantenere un legame forte con il paesaggio e con i valori simbolici che ilrappresenta per la nostra comunità – afferma il sindaco, Leonardo Fornaciari – perché questo intervento è pensato prima di tutto per onorare il rispetto dei defunti. Vogliamo restituire ai porcaresi uno spazio che si armonizzi con il verde e il paesaggio che lo circonda.