Renato Veiga Juventus, c'è un nodo da sciogliere. Il Chelsea non ha ancora dato l'ok per questo motivo: il punto

di RedazioneNews24undaper il difensore portoghese. Non c'èdelper un: le ultimeC'ètra i nomi più caldi per il calciomercato, che adesso ha intenzione di rinforzare anche la difesa. Il portoghese hala sua disponibilità al trasferimento, ma mancadel.Come spiega Sky Sport, infatti, i londinesi non hannoil via libera perchè sono in attesa di capire come muoversi su altre cessioni. Ai Blues è rimasto solo uno slot per i prestiti e hanno altre trattative in corso.