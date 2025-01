Ilrestodelcarlino.it - Regia, Viali vuole sfoltire i ranghi. Tre granata con le valigie pronte

Il messaggio diè stato chiaro: ‘Da febbraio in poi vorrei allenare quotidianamente ‘solo’ 22 giocatori’ ovvero gli undici ‘titolari’ e le rispettive riserve ‘ruolo su ruolo’ a cui va aggiunto il terzo portiere che porta il totale a 23. Un concetto ribadito anche dal presidente Salerno e dal direttore sportivo Pizzimenti che adesso avrà il compito dila rosa – in modo da tenere fede alle richieste del proprio mister e del club – e poi, solo in un secondo momento, potrà pensare ad accogliere eventualmente qualche altro giocatore; il ruolo di laterale sinistro e soprattutto quello di attaccante avranno la priorità su ogni altro discorso. Per questo motivo, da qui al 3 febbraio, si proveranno a cedere (almeno a titolo temporaneo) profili come quello di Oliver Urso, Giacomo Cavallini e Yannis Nahounou.