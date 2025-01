Ilfattoquotidiano.it - Regeni, la madre Paola Deffendi in Aula: “Sul viso di Giulio vidi brutalità e bestialità delle torture. Una suora mi disse: ‘Suo figlio è un martire”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Quando portammo la salma diin Italia e ho dovuto riconoscere il suo corpo, loper la prima volta. Ho potuto vedere solo il suo: ho visto la, la, sul corpo di nostro”. Queste le parole delladi, nel corso della sua testimonianza davanti ai giudici della prima Corte d’Assise di Roma, nell’Bunker di Rebibbia, nell’ambito del processo in cui sono imputati quattro 007 egiziani, sotto accusa per avere sequestrato, torturato ed ucciso il ricercatore friulano. Si tratta di Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato (mentre al solo Sharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato, ndr).