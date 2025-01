Movieplayer.it - Razzie Awards 2025: Madame Web, Borderlands, Joker: Folie à Deux e Megalopolis tra i film peggiori dell'anno

Leggi su Movieplayer.it

Le nomination all'edizionedeiinserito tra il 'peggio' proposto nei cinema nell'ultimotitoli come, il sequel die il discussoWeb. Le nomination aisono state annunciate, inserendo nel peggio proposto dal cinema durante l'ultima stagionecomeWeb. La quarantacinquesima edizione dei Golden Raspberrypotrà contare sui voti di oltre 1200 esperti, critici e giornalisti per stabilire le star e i progetti cinematografici che hsegnato in negativo l'annata. Le nomination di questa edizione I titoli in corsa per Peggiorcomprendono snche, diretto da Francis Ford Coppola, e Reagan. Tutti i cinque lungometraggi nominati nella categoria hinoltre ottenuto ciascuno sei nomination ai