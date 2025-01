Ilfattoquotidiano.it - Rapporto Oxfam sulle disuguaglianze: il sistema così com’è non provoca indignazione ma nausea

Quanti rapporti come quello didovremo ancora leggere prima di comprendere che ilnon funziona?Ogni anno lo stesso copione: pochi ricchi diventano sempre più ricchi, mentre miliardi di persone faticano persino a sopravvivere. Non è, ormai è.E mentre i numeri si accumulano su pagine patinate, i governi discutono, i miliardari si autoassolvono con la beneficenza, e noi restiamo immobili, come spettatori ipnotizzati dal disastro.Secondo l’ultimo, nel 2024 la ricchezza dei miliardari è aumentata di 2.000 miliardi di dollari, raggiungendo un totale di 17.000 miliardi. L’1% più ricco della popolazione mondiale controlla quasi il 50% della ricchezza globale, mentre il 50% più povero possiede appena il 2%. Questo divario è ancora più evidente nei paesi a basso reddito, dove tre quarti delle persone non hanno accesso a sistemi sanitari adeguati e quasi 900 milioni vivono con meno di 2,15 dollari al giorno, la soglia di povertà estrema stabilita dalla Banca Mondiale.