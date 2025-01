Tarantinitime.it - Rapina sulla SS100, presa di mira stazione di servizio

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoUnasi è consumata nella notte in unadiStrada Statale 100 nel comune di Mottola. Un gruppo di persone col volto travisato e armate di pistola, ha fatto irruzione nel bar del distributore di benzina, rubando articoli per fumatori, gratta e vinci e denaro. A dare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati i dipendenti non appena i ladri si sono dati alla fuga a bordo di un suv di colore scuro. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Massafra che hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza.L'articolodidiproviene da Tarantini Time Quotidiano.