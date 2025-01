«Quella volta che mia madre, testimone di Geova, mi abbandonò sulla panchina perché non mi piaceva il suo regalo» - L'anticipazione

Leggi su Open.online

Esce in edicola oggi, martedì 21 gennaio, Il Dio che hai scelto per me, il romanzo autobiografico per HarperCollinsItalia di Martina Pucciarelli. Al suo esordio letterario la 37enne, livornese ma da anni ormai trasferitasi a Milano, racconta la sua esperienza di vita nella sua famiglia di Testimoni di. «C’è una via di mezzo tra fare orge in casa e costringermi a sposarmi vergine. Invece, loro hanno scelto gli estremi. Hanno immolato me per espiare i loro peccati», è il giudizio sui genitori che per anni hanno condizionato le sue scelte. Attraverso piccoli e grandi momenti di ribellione, Martina Pucciarelli si è emancipata dalle imposizioni e si è coraggiosamente allontanata dalla comunità, in un percorso di ricostruzione di sé stessa che ha stravolto il suo destino e quello delle persone che ama.