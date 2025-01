Iltempo.it - Propaganda a scuola, spunta il libro che esalta Mimmo Lucano e l'Islam

Usare lapubblica per diffondere lamondialista. Il credo di quella sinistra radicale pronta a tutto, pur di costruire una comunità di buoni contro cattivi. Necessaria per strutturare una società senza confini, senza sesso e senza tradizioni. Ha dell'incredibile la denuncia resa nota ieri dal deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione. «Basta con la beceranei libri di. Ultimo caso è quello di unadottato presso il Liceo Fanti di Carpi, che descrive Matteo Salvini come il ministro delle peggiori politiche. Chi stabilisce questo? Si è superato ogni limite: presenterò un'interrogazione parlamentare per denunciare questi fatti indegni. Sono sempre più numerosi i casi di docenti e dirigenti scolastici che consentono, se non proprio promuovono, libri di testo sfacciatamente di parte e pregni dipolitica.