Ilveggente.it - Pronostico Bologna-Borussia Dortmund: il dato sui gol è allarmante

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la settima giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.L’inesperienza, in una manifestazione come questa, può rivelarsi determinante ed il, nonostante non abbia sfigurato contro nessun avversario nelle prime sei giornate, si ritrova al quartultimo posto e con speranze ormai irrisorie di rientrare quantomeno tra le prime 24 e qualificarsi agli spareggi di accesso agli ottavi di finale. Con soli 2 punti la squadra di Vincenzo Italiano potrebbe non riuscirci nemmeno vincendo entrambi gli ultimi due incontri, peraltro tutt’altro che abbordabili controDormtund e Sporting CP.: l’allenatore è sulla graticola (Ansa) – Ilveggente.itI felsinei si erano congedati dalla coppa dalle grandi orecchie con un pareggio a reti bianche contro il Benfica.