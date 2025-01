Quotidiano.net - Proger guida il programma di efficienza energetica nel settore petrolifero egiziano

L'Italia esporta le proprie competenze nell'efficientamento energetico: la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha affidato alla, prima società privata di engineering italiana, il ruolo di consulente principale per un innovativodi formazione volto a promuovere l'nel. L'iniziativa, presentata al Cairo, prevede un percorso formativo avanzato dedicato al personale del ministero del Petrolio e delle Risorse Minerarie (Mopmr) e dell'Egyptian General Petroleum Corporation (Egpc). Obiettivo deldi formazione sviluppato da, e condotto da docenti specializzati, è fornire a ingegneri e team di manutenzione le competenze necessarie per identificare, valutare e implementare soluzioni efficaci per il risparmio energetico, dalle singole attrezzature all'integrazione dell'intero impianto, facilitando la transizione delverso un modello più sostenibile e consapevole dei cambiamenti climatici.