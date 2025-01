Povere Monsè… Grande Fratello Maria e la figlia Perla Maria con l’amaro in bocca

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella puntata del 20 gennaio 2025 del, condotta da Alfonso Signorini, è stato annunciato il ripescaggio di sei ex concorrenti: Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Iago Garcia e Michael Castorino. Questa decisione ha suscitato diverse reazioni sia all’interno della Casa che tra il pubblico. Tra gli ex concorrenti che non hanno avuto l’opportunità di essere ripescati figuranoMonsè e sua, note come “Le Monsè”.>> “Ma perché non tace?”. MaVi risponde alche la striglia dopo averla beccata sul fatto: fuori è caosLa loro esclusione ha destato sorpresa, soprattutto considerando le dinamiche e le tensioni che avevano caratterizzato la loro permanenza nella Casa, in particolare gli scontri con le ex ragazze di “Non è la Rai”.