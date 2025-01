Bergamonews.it - Pokerissimo senza storia allo Sturm Graz: l’Atalanta timbra la qualificazione ai playoff di Champions

Bergamo. Il primo obiettivo stagionale può dirsi raggiunto:è matematicamente qualificata aidellaLeague. Contro lonon c’è, i nerazzurri rischiano all’inizio per poi incanalare la partita nei binari giusti e portarla fino in fondo in scioltezza, con l’esperienza e l’abilità delle squadre forti: il risultato finale di 5-0 permette di salire a 14 punti, garantirsi il passaggio del turno oltre ogni ragionevole dubbio e andare a Barcellona tra una settimana a giocarsi addirittura un posto tra le prime otto nell’ultimo turno della League Phase.Comunque andrà, si può dire che sarà stato un successo: in sette partite soltanto il Real Madrid è riuscito a battere la Dea, che fino a stasera in casa non era mai riuscita a ottenere i tre punti. La porta si era stregata con Arsenal e Celtic, poi appunto Mbappé e compagni hanno strappato la vittoria con l’errore finale di Retegui, che contro i Gunners aveva sbagliato anche un rigore.