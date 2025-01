Juventusnews24.com - Pogba vicino al ritorno in campo: «Ci sono proposte, alcune interessanti e altre meno… Il mio obiettivo è questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, centocampista francese ex Juve, ha parlato così del suo futuro in vista delindopo la squalifica per dopingPaulè sempre piùalindopo la squalifica per doping e la risoluzione con la Juventus, anche se non ha ancora firmato con un nuovo club. Il centrocampista francese ha deciso di parlare del suo futuro durante un’intervista con il noto streamer francese AmineMaTue su Twitch. Di seguito le sue parole:PAROLE – «Cimeno. La Russia, sì, cistate offerte, ma non è il mio. Abbiamo altri obiettivi. Un club che gioca in Champions League? Perché no. Se arriva, ovviamente, perché no. Puntiamo sempre ai migliori club. Dopo, però, non dipende solo da me, ma da moltecose»Leggi su Juventusnews24.