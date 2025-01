Anteprima24.it - Pizzaiolo ucciso a Napoli, prima condanna per il presunto killer di Francesco Pio Maimone

Tempo di lettura: 2 minutipesanteperPio Valda, sotto processo con l’accusa di essere l’assassino diPio, l’aspirantedi 18 annicon un colpo di pistola al petto la notte tra il 19 e il 20 marzo 2023, sul lungomare di, al culmine di una lite a cui era estraneo, scoppiata tra gruppi di giovani malavitosi rivali per un paio di scarpe firmate sporcate.A Valda, l’autorità giudiziaria partenopea ha inflitto 15 anni e 4 mesi di carcere, riconoscendo la sussistenza di un gruppo camorristico, quello appunto dei Valda, legato al clan Aprea del quartiere Barra di. Condanne per lo stesso reato anche per parenti e amici diPio Valda, alcuni imputati a vario titolo al processo per l’omicidio dila cui sentenza è attesa per fine gennaio.