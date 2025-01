Perché li hanno ripescati Grande Fratello già scoppiato il retroscena dopo la decisione

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella serata del 20 gennaio si è registrato uno dei momenti più storici del. C’è stato il ripescaggio di sei ex concorrenti che sono rientrati in gioco, parliamo esattamente di Helena, Jessica, Michael, Federica ed Eva. Solamente in 4 resteranno definitivamente e questasarà presa dal pubblico col televoto, il cui risultato sarà annunciato giovedì 23 gennaio.Ma anche il giornosi sta discutendo tanto del ripescaggio degli ex concorrenti e sembra essere spuntato fuori il motivo principale di questa scelta. Dai vertici di Mediaset sarebbe stata presa unasignificativa, che coinvolgerebbe anche un’altra trasmissione.Leggi anche: “Un’inc***, fatemi uscire”. Shaila furiosa davanti a Lorenzoladelc’è stato il ripescaggio di ex concorrenti: l’ipotesi del pubblicoCome sottolineato dal sito Biccy, questo ripescaggio degli ex concorrenti delha aumentato il numero dei gieffini, che saranno addirittura di più rispetto a quando è cominciato il reality, ovvero a settembre.