Iodonna.it - Per fortuna l'incidente si è risolto nel giro di pochi istanti, senza conseguenze. La conduttrice ha spiegato i motivi del mancamento

"Momenti di paura nella mattinata di Rai 2 del 21 gennaio per gli spettatori de I Fatti Vostri. Anna Falchi ha accusato un lieve malore in chiusura di puntata, seguito da uno svenimento in diretta, che ha lasciato il pubblico e i colleghi spiazzati. Ma come si è svolta esattamente la scena e quali sono state le reazioni? Pressione bassa : i consigli anti-caldo da conoscere guarda le foto Il malore di Anna Falchi a I fatti vostriLaera in procinto di salutare il pubblico e annunciare la puntata successiva quando qualcosa è andato storto.