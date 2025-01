Pelosi | grazia a rivoltosi è vergognosa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

5.09 Nancyha attaccato Trump per aver concesso laaidel 6 gennaio 2021a Capitol Hill. "E' una vergogna", ha scritto in un post su X l'ex speaker della Camera. "Le azioni del presidente sono un insulto al nostro sistema giudiziario e agli eroi che hanno subito vio lenze fisiche e traumi emotivi mentre proteggevano Capitol Hill, il Congresso e la Costituzione".ha ricordato il "coraggio e valore degli eroi delle forze dell'ordine che si opposero" per difendere la democrazia,ha aggiunto..