Oasport.it - Pattinaggio artistico: la Russia vuole estendere la lista dei candidati per la qualificazione olimpica? L’indiscrezione

Leggi su Oasport.it

A fine febbraio la Federazione Russa didovrà fornire all’International Skating Union l’elenco dei quattro nomi selezionati per la gara di, pianificata nel mese di settembre a Pechino. Si tratta del primo, importante ritorno degli atleti di una delle potenze più importanti di tutto il movimento che, come sappiamo, potranno scendere nuovamente sul ghiaccio esclusivamente in modalità neutrale, dunque senza bandiera, divisa, inno e senza la possibilità di poter competere per il Team Event. Tuttavia nelle scorse ore è emerso un rumors molto importante, capace di sparigliare in parte le carte in tavola.Cos’è successo? Stando a quanto riportato dalla testata R-Sport, sembra che laabbia intenzione di chiedere all’ISU un’estensione dellada dover presentare, mirata ad includere non più un rappresentante per specialità, bensì i primi cinque pattinatori dei Campionati Nazionali.