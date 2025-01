Passoscuro furto alla parrocchia di Sant’Anna | rubati oggetti sacri

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 21 gennaio 2025- Unnelladiha colpito la comunità: sarebbero stati trafugati degli. Sull’accaduto sono intervenuti Ezio di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Paola Magionesi, Segretaria PD Nord Fiumicino.“Abbiamo appreso con profondo dispiacere del vile atto che ha colpito ladi- comunicano- Ile la profanazione dirappresentano una ferita non solo per la Chiesa, ma per l’intera comunità di Fiumicino, che vive questo episodio come un doloroso colpopropria identità .Esprimiamo la nostra totale solidarietà, con la speranza che questi gesti trovino presto giustizia. Tuttavia, non possiamo esimerci dal sottolineare che tali episodi devono essere motivo di riflessione, non solo per i cittadini, ma soprattutto per l’amministrazione comunale.