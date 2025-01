Metropolitanmagazine.it - Parla la mamma di Giulio Regeni: “Mio figlio è stato torturato”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nella giornata di oggi è stata interrogata nell’aula bunker del carcere di Rebibbia Paola Deffendi, ladi. Ha portato la sua testimonianza davanti alla Prima corte di Assise. In questa occasione ha raccontato il processo per il sequestro e l’omicidio del ricercatore friulano, ucciso brutalmente in Egitto nel 2016.Processola madre davanti alla Corte d’AssiseDurante l’interrogatorio ha raccontato. “Quando ho dovuto riconoscere il corpo diho potuto vedere solo il suo viso: ho visto la brutalità, la bestialità, sul corpo di nostro. Era coperto da un telo e chiesi di poter vedere almeno i piedi ma una suora mi disse suoè un martire. Lì capii che era. La famiglia venne contattata dall’ambasciatore di allora che comunico loro di “non portare buone notizie”.