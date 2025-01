Ilfattoquotidiano.it - Pamela Petrarolo piange il fratello scomparso: “Da due anni non sappiamo nulla di lui”. Il doloroso racconto al Grande Fratello

Anche un programma leggero come ilpuò riservare dei momenti di riflessione e di sincero dolore. È accaduto ieri sera, 20 gennaio, durante la puntata andata in diretta su Canale 5. A un certo punto, infatti, Alfonso Signorini si è fatto serio: “Il GF è fatto anche di belle storie e che ci fanno riflettere per qualche minuto su quello che è la nostra vita”, ha detto introducendo il delicato argomento. Quindi ha aggiunto: “La storia diè la storia di una tredicenne che all’improvviso conosce il successo; a quell’età non si ha la struttura per poterlo reggere tutto questo successo. E poi abbiamo scoperto una realtà di cuiha sempre parlato pochissimo, la sua vita è segnata da un dramma vero che le ha cambiato le giornate”.A parlarne, durante la settimana, era stata la stessadurante la “linea della vita”.