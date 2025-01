Juventusnews24.com - Palumbo Avellino, ufficiale la cessione della Juventus Next Gen. Il comunicato con tutti i dettagli

di RedazioneNews24laGen. Il centrocampista saluta i bianconeri.Come anticipato danews24, Martinsaluta laGen. Comedal club bianconero è infattiladel centrocampista all’– Dopo tre stagioni e mezzo le stradeGen e di Martinsi dividono.Èil prestito, con obbligo di riscatto, del centrocampista classe 2002 che continuerà a giocare nel Girone C di Serie C, ma con la maglia dell’.Martin è stato protagonista di una buona prima parte di campionato con laGen: ventuno le presenze totalizzate con laGen, condite da cinque reti e un assist. L’ultima l’ha messa a segno dagli undici metri proprio domenica scorsa, il 19 gennaio, ed è valsa i tre punti contro il Monopoli per la squadra allenata da Brambilla.