Ilgiorno.it - Palio di Legnano, il ministero ci ripensa: sì al francobollo commemorativo

(Milano) – Anche ildi, inizialmente dimenticato nella lista delle emissioni, avrà il suonel 2025. Ad annunciarlo è la Fondazioneche, all’indomani della notizia di qualche giorno fa e a fronte all’esclusione deldi, si era subito mossa per cercare di rimediare alla situazione. I francobolli in questione sono quelli della serie tematica “le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicati alle rievocazioni storiche, previsti nel 2025 e annunciati daldelle Imprese e del Made in Italy con uscita a maggio: ebbene, nella prima lista risultavano inclusi ildi Siena, ildi Asti e ildei Normanni di Piazza Armerina oltre alla Giostra del Saracino di Arezzo, la Giostra della Quintana di Foligno e la Giostra della Quintana di Ascoli Piceno, mentre ildirisultava “non pervenuto”.