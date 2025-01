Thesocialpost.it - Orrore in Italia – Va a cercare il gatto e spunta un cadavere: il ritrovamento da brividi

Una scoperta drammatica ha scosso un giardino in Tirolo, dove è stato rinvenuto unin avanzato stato di decomposizione. Le autorità sono state immediatamente allertate, e la Procura avvierà a breve un’analisi genetica perdi identificare la vittima. Considerando le condizioni del corpo, l’autopsia non sarà sufficiente per determinare né la causa del decesso né l’identità dell’uomo. Si attendono ora i risultati delle indagini mediche.Leggi anche: Angela e Amelia, sorelle trovate morte: terribile, cos’è successoSecondo le prime informazioni, un uomo stava cercando il suonel giardino di una residenza a Hall, e si è avventurato in una parte del giardino difficile da raggiungere, dove ha scoperto il. Ora si dovrà indagare sui fatti che hanno portato a questa situazione.