Olatunji | Cerco di emulare Cristiano Ronaldo Dura con l’Inter!

Victor, attaccante dello Sparta Praga, si è espresso sul prossimo match di Champions League contro, indicando poi il tipo di calciatore cui si ispira.IL COMMENTO – Victorha parlato a TVC News in vista della prossima sfida dello Sparta Praga contro, presentando così il match con i nerazzurri (e non solo): «La Champions è incredibile, si tratta di una competizione in cui affronti i migliori club e giocatori. Adoro tutto, la pressione, l’atmosfera. Controe il Bayer Leverkusen non sarà semplice, trattandosi di due gare dure. La Champions League è una competizione campionato grandiosa».si racconta:l’ispirazione!GRANDE MODELLO –si è successivamente raccontato, indicando uno dei calciatori più grandi del XXI secolo come suo modello: «Raggiungere questo livello non è stato facile.