Ilfattoquotidiano.it - Neonata di un giorno rapita a Cosenza, prelevata dalla clinica: ritrovata. Le telecamere riprendono un uomo e una donna: arrestati

Unadi unè stata. La bimba è stataattorno alle 18,30 all’interno dellaSacro Cuore, nel centro città. Secondo le prime notizie, nellasi sarebbe presentata unacol volto coperto parzialmente da una mascherina, che spacciandosi per una infermiera ha prelevato la bambina dicendo alla mamma che doveva portarla dal pediatra, e se ne è andata. Lae le nonne, non vedendo rientrare la piccolina si sono impensierite ed hanno dato l’allarme.Ledi videosorveglianza hanno ripreso laavvicinarsi a un ovetto con la piccola in braccio e cercare di metterla all’interno facendosi aiutare da uncon un cappellino in testa. I due nella brevissima clip, provano a mettere lanell’ovetto e non riuscendo si allontanano con la piccola in braccio e l’ovetto in mano.