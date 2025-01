Gamberorosso.it - "Nei supermercati thailandesi ci sono intere pareti di Prosecco. Il vino italiano è sempre più ricercato". Parla il brand manager di Italasia

Per l’export della Thailandia potrebbe essere un nuovo orizzonte su cui puntare. Mentre l’area asiatica mostra segni preoccupanti per quanto riguarda l’esportazione dieuropeo, il mercato thailandese registra segnali positivi di crescita: +2,38% tra gennaio a ottobre 2024, per un valore di 67,71 milioni di euro, complice le ultime riforme fiscali, che hanno temporaneamente sospeso gli elevati dazi di importazione precedentemente fissati al 54% e ridotto l’accisa suldella metà, dal 10% al 5%.Ne abbiamoto con Gian Carlo De Cesare, ad e founder della First Global e Global wineStrategist perGroup che evidenzia, come in quest’area ci sia un grande potenziale, ma serve un’accurata strategia. Secondo Eurostat è l’unico mercato asiatico in crescita.