Nba | Golden State ko 125-85 contro Boston peggior sconfitta dell’era Kerr

Leggi su Sportface.it

cade 125-85 in casapesantissima per i Warriors, che hanno subito ilkodi Steve. Oltre ad una difesa traballante si è aggiunta una deludente prova in attacco (sestae prestazione offensiva della stagione). Partita chiusa dopo tre quarti con i Celtics avanti di 34 a dodici minuti dalla sirena. Sei giocatori in doppia cifra per la squadra di Joe Mazzulla. Jayson Tatum a guidare la ciurma con 22 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. 18 per Kristaps Porzingis e 17 per Jaylen Brown. 14 punti+9 assist per Payton Pritchard. Warriors pesantemente condizionati dagli infortuni con Draymond Green, Jonathan Kuminga e Brandon Podziemski indisponibili. Praticamente 3/5 del quintetto titolare, di cui sono scesi in campo Steph Curry (18 punti) e Dennis Schroder (7 punti), che non ha avuto l’impatto sperato nella franchigia di San Francisco dopo la trade con Melton con i Brooklyn Nets.