Napoli grandi manovre per lo scudetto

per loSi studiano 4 colpi per Antonio Conte Dopo la cessione di Kvaratskhelia e quelle di Caprile, Folorunsho e Zerbin – ilsa che è arrivato il momento di comprare e di rinforzare una rosa che conta di battagliare con l’Inter per lofino alla fine. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Conte e la dirigenza stanno progettando quattro colpi tra presente e futuro, anche se per alcuni di questi serve convincere squadre di alto livello e superare una concorrenza agguerrita. Con il georgiano al PSG, gli azzurri hanno puntato Garnacho. Oggi, il club approfitterà della missione italiana del Manchester United – qui per incontrare il Lecce per Dorgu – per parlare dell’argentino. Gli inglesi continuano a sparare alto ma gli azzurri vogliono vederci chiaro e capire i presupposti per l’operazione.